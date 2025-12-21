DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.673,57 -0,57%

Kayseri'de Jujitsu 2026 Seçmeleri Tamamlandı

Kayseri'de 2026 jujitsu ulusal ve uluslararası faaliyetlerde yarışacak sporcuların il seçmeleri Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü spor salonunda yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:18
Kayseri'de Jujitsu 2026 Seçmeleri Tamamlandı

Kayseri'de Jujitsu 2026 Seçmeleri Tamamlandı

İl seçmeleri çok amaçlı spor salonunda düzenlendi

Kayseri'de 2026 yılında ulusal ve uluslararası faaliyetlerde yarışacak jujitsu sporcularının il seçmeleri Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı spor salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu'na bağlı Jujitsu branşı için düzenlenen seçmeler, yerel kulüplerin, antrenörlerin ve hakemlerin katılımıyla tamamlandı.

Jujitsu’dan sorumlu Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Yardımcısı Hakan Büyükçekiç şu değerlendirmeyi yaptı: "Seçmelere katılan kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, sporcularımıza ve Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu'ya teşekkür ediyorum. Jujitsu branşı dünyada çok popüler bir spor. Bizlerde çok çalışıp Türkiye’de Kayseri olarak bunun öncülüğünü yapacağız. 2026 yılı için hazırlıklarımız tamam" dedi.

KAYSERİ’DE 2026 YILINDA JUJİTSU BRANŞINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI FAALİYETLERDE YARIŞMALARA...

KAYSERİ’DE 2026 YILINDA JUJİTSU BRANŞINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI FAALİYETLERDE YARIŞMALARA KATILACAK OLAN SPORCULARIN SEÇMELERİ YAPILDI.

KAYSERİ’DE 2026 YILINDA JUJİTSU BRANŞINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI FAALİYETLERDE YARIŞMALARA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Jujitsu 2026 Seçmeleri Tamamlandı
2
Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK — 3. Lig 2. Grup
3
Kayseri'de İnter Futbol Academy 2026 Programıyla Yeni Yıldızlar Arıyor
4
Kayserispor 4 Maçtır Yenilmiyor: Süper Lig'de 6 Puanlık Seri
5
Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR Sarper Barış Saka
6
Burhan Eşer: 'Zor Mücadele Olacak' — Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazır
7
Karşıyaka-Tire 2021 FK İzmir Derbisi: Alsancak'ta Saat 19.00

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025