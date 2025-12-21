Kayseri'de Jujitsu 2026 Seçmeleri Tamamlandı

İl seçmeleri çok amaçlı spor salonunda düzenlendi

Kayseri'de 2026 yılında ulusal ve uluslararası faaliyetlerde yarışacak jujitsu sporcularının il seçmeleri Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı spor salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu'na bağlı Jujitsu branşı için düzenlenen seçmeler, yerel kulüplerin, antrenörlerin ve hakemlerin katılımıyla tamamlandı.

Jujitsu’dan sorumlu Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Yardımcısı Hakan Büyükçekiç şu değerlendirmeyi yaptı: "Seçmelere katılan kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, sporcularımıza ve Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu'ya teşekkür ediyorum. Jujitsu branşı dünyada çok popüler bir spor. Bizlerde çok çalışıp Türkiye’de Kayseri olarak bunun öncülüğünü yapacağız. 2026 yılı için hazırlıklarımız tamam" dedi.

