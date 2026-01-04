Aliağa Petkimspor Bahçeşehir Koleji'ne 100-60 Mağlup — Deplasmanda Seri Sona Erdi

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji’nin konuğu oldu.

İzmir temsilcisi yalnızca 3. periyotta üstünlük kurabilirken, diğer bölümlerde etkisiz bir performans sergiledi ve parkeden 100-60lık skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor’un deplasmandaki iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Başantrenör Özhan Çıvgın'ın Değerlendirmesi

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada:

"Oyunu hiç ama hiç hissederek oynamadık. Maçın başından itibaren oyunun içinde değildik. 3. periyot oyunun kontrolünü tamamen kaybettik. Panik atışlar, düzensiz hücumlar sonucu kolay sayılar yedik. Bu kadar dirençsiz bir görüntü vermek çok üzücü. Bu bizim gerçek kimliğimiz değil"

