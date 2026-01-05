DOLAR
Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı: Samsunspor Maçı (Turkcell Süper Kupa)

Fenerbahçe, yarın akşam Yeni Adana Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı finali için sabah antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı; bugün Adana'ya gidiyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:10
Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi

Fenerbahçe, yarın akşam Yeni Adana Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yapılan antrenmanla tamamladı.

Antrenmanda Neler Yapıldı?

Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde başladı. Çalışma, salonda yapılan core çalışması ile açıldı; ardından oyuncular sahaya geçerek ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Adana'ya hareket edecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

