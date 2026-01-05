Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı: Samsunspor Maçı (Turkcell Süper Kupa)

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi

Fenerbahçe, yarın akşam Yeni Adana Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yapılan antrenmanla tamamladı.

Antrenmanda Neler Yapıldı?

Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde başladı. Çalışma, salonda yapılan core çalışması ile açıldı; ardından oyuncular sahaya geçerek ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Adana'ya hareket edecek.

FENERBAHÇE, YARIN AKŞAM SAMSUNSPOR İLE YENİ ADANA STADYUMU'NDA OYNAYACAĞI TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇININ HAZIRLIKLARINI SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.