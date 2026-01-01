Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı Ankara'da Kampa Girdi

Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, U18 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Eleme Müsabakaları öncesinde hazırlık kampı için Ankara’ya geldi. Milli takım, 3-7 Ocak 2026 tarihlerinde Karadağ’ın başkenti Podgorica’da düzenlenecek eleme müsabakalarına yoğun bir hazırlık programıyla hazırlanıyor.

Hazırlık Programı ve Hedef

Kamp süresince ekip, teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra kondisyon ve fiziksel hazırlıklara ağırlık verecek. Türkiye, eleme grubunda Karadağ, Romanya ve Kosova ile aynı grupta yer alıyor. Milliler, grubunu birinci sırada tamamlaması halinde U18 Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

Kamp Kadrosu

Kamp kadrosu: Orhan Yağız Yavuz, Utku Görkem Pehlevan, İbrahim Aslan Çiftçi, Sait Atakan Özen, Okan Özkaya, Bayram Mert Güler, Altan Aras, Alperen Barış Aktaş, Alaattin Eren Çimen, Furkan Emre Kurt, Melih Görkem Mangırcı, Ahmet Tuğalp Uludağ, Altar Yücel, Yağız Barkan.

Teknik heyet ve oyuncular, Ankara kampını tamamladıktan sonra Podgorica yolculuğu öncesi son provayı yaparak eleme maçlarına odaklanacak.

