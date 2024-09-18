Aliağa Petkimspor Basketbol Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

İzmir’in gururu Aliağa Petkimspor, Antalya'da düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında Hollanda'nın Heroes den Bosch takımını 92-72 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

İlk Maçta Farklı Galibiyet

Turnuvanın açılışında rakibini 20 sayı farkla geçmeyi başaran Aliağa Petkimspor, yarı finalde Fransız ekibi Cholet Basket ile karşılaşacak. Bu maçı kazanması durumunda, İzmir temsilcisi 21 Eylül Cumartesi günü final mücadelesine çıkma şansını elde edecek.

Diğer Yarı Finalistler

Günün diğer mücadelesinde başarılı olan Rilski Sportist (Bulgaristan), Norrkoping Dolphins (İsveç) ve CSM CSU Oradea (Romanya) da yarı finale yükseldi.

Toplamda 24 takımın mücadele ettiği turnuvada, dört grup halinde yarışan ekiplerden her gruptan bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer alma hakkı kazanacak.