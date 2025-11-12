Aliağa Petkimspor FIBA Avrupa Kupası’nda AEK Larnaca’yı 101-58 Yendi

Aliağa Petkimspor FIBA Europe Cup'ta AEK Larnaca'yı Farklı Geçti: 101-58

FIBA Europe Cup C Grubu 5. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında ağırladığı AEK Larnaca'yı 101-58 gibi net bir skorla mağlup ederek gruptaki 4. galibiyetini aldı.

Maç Detayları

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Roco Hordov (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

Aliağa Petkimspor: Scrubb 7, Yunus Emre Sonsırma 1, Efianayi 26, Blumbergs 11, Floyd 10, Franke 15, Selim Şav 12, Sajus 8, Whittaker 4, Boran Güler 2, Mustafa Kurtuldum 5, Yiğit Gökay Kaba. Başantrenör: Özhan Çıvgın

AEK Larnaca: Hollingsworth 11, Nottage 9, Cooper 4, JHunt 6, Jamar Diggs 7, Varsos 5, Giannaras 8, Mckinnis 6, Panteli 2, Loizides. Başantrenör: Christophoros Livadiotis

Periyot Skorları

1. Periyot: 24-16 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 51-20 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 73-42 (Aliağa Petkimspor lehine)

5 faul: Mckkinnis (38.45) (AEK Larnaca)

Aliağa Petkimspor, hücumdaki etkinliği ve kontrollü savunmasıyla maçı baştan sona üstün götürdü; Efianayi 26 sayıyla öne çıkan isim oldu.

