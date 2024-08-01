Trabzonspor'da Okay Yokuşlu İmza Töreni Gerçekleşti

Trabzonspor'da İmza Töreni

Trabzonspor Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tören Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, amatör branşlar sorumlus Derviş Köz katıldı. Köz, Yokuşlu'nun geçmişte kulüpte görev aldığını hatırlatarak, “Okay bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve güvendiğimiz bir oyuncu. O da burayı, şehri, takımı, hocasını ve camiasını biliyor. Başarılı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Okay Yokuşlu'nun Duyguları

Yokuşlu, transferi hakkında şöyle konuştu: “Tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Burası benim evim, sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri dönmüşüm gibi hissediyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz.”

Forma Numarası

Açıklamaya göre, Okay Yokuşlu kulüp tarihinde “35” numaralı formayı giymeye hak kazandı.

Trabzonspor'un yeni transferi Okay Yokuşlu (sağda) için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz (solda) de katıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Okay Yokuşlu (sağda) için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz (solda) de katıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Okay Yokuşlu (sağda) için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz (solda) de katıldı.