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Aliağa Petkimspor, Hapoel Netanel Holon'u Geride Bırakarak Son 16'ya Yükseldi

Aliağa Petkimspor, Hapoel Netanel Holon'u 93-85 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:05
Aliağa Petkimspor, Hapoel Netanel Holon'u Geride Bırakarak Son 16'ya Yükseldi

Aliağa Petkimspor, Hapoel Netanel Holon'u Geride Bıraktı

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabının üçüncü maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 93-85'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla seride 2-1 öne geçerek son 16 turuna yükselen Aliağa Petkimspor, grup aşamasında K Grubu'nda La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ve Pallacanestro Reggiana ile zorlu bir mücadeleye girecek.

Play-in Turu Detayları

Aliağa Petkimspor'un bu galibiyeti, takımın Avrupa'daki başarı hedefleri açısından önemli bir eşik oluşturdu. Taraftarlarını gururlandıran bu sonuç, ekibin azmi ve kararlılığı ile birleştiğinde, gelecekteki maçlar için umut verici bir temel atıyor.

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