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Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i Deplasmanda Geçti

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket'i 74-67 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 22:26
Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i Deplasmanda Geçti

Aliağa Petkimspor'dan Deplasman Zaferi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, Aliağa Petkimspor, Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Manisa'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Aliağa Petkimspor, zorlu geçen maçta üstün bir performans göstererek, rakibini 74-67 mağlup etti. Bu sonuç, Aliağa temsilcisi için ligdeki moral kaynağı oldu.

Maçın Detayları

Aliağa Petkimspor, özellikle ikinci yarıda bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü eline aldı ve sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Manisa Basket’ten Hugo Eric Besson (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Manisa Basket’ten Hugo Eric Besson (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Manisa Basket’ten Hugo Eric Besson (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Manisa Basket’ten Hugo Eric Besson (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

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