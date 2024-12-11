Beşiktaş, Köyceğiz Belediyespor'u 37-26 Mağlup Etti

Beşiktaş, Hentbol Süper Lig'de Fark Yarattı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında, ertelenen karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, Köyceğiz Spor Salonu'nda oynandı.

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Karşılaşmanın ilk yarısında güçlü bir performans sergileyen Beşiktaş, ilk devreyi 20-12 gibi net bir skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, maçtan 37-26 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'deki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.