DOLAR
34,86 0%
EURO
36,63 0,2%
ALTIN
3.031,32 -0,52%
BITCOIN
3.467.624,59 -3,2%

Beşiktaş, Köyceğiz Belediyespor'u 37-26 Mağlup Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, Köyceğiz Belediyespor'u 37-26'lık skorla geçti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:58
Beşiktaş, Köyceğiz Belediyespor'u 37-26 Mağlup Etti

Beşiktaş, Hentbol Süper Lig'de Fark Yarattı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında, ertelenen karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, Köyceğiz Spor Salonu'nda oynandı.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısında güçlü bir performans sergileyen Beşiktaş, ilk devreyi 20-12 gibi net bir skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, maçtan 37-26 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'deki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Köyceğiz Belediyespor'u 37-26 Mağlup Etti
2
Antalyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
3
Trabzonspor'da Şenol Güneş Dönemi Sıkıntılı Geçiyor
4
Göztepe Evinde Yenilgisizliğini 18 Maça Taşıdı
5
Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i Ağırlıyor: THY Avrupa Ligi Heyecanı
6
Türkiye Sualtı Ragbi Takımları Avrupa'da Başarıyla Döndü
7
Halkbank Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne Hazır

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi