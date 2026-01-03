Koçarlı Belediyespor 10’da 10 Yaptı: Aydın DSİ'yi 3-1 Yendi

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup’ta mücadele eden Koçarlı Belediyespor, bugün karşılaştığı Aydın DSİ karşısında zorlu mücadelenin sonunda 3-1 galip geldi.

Şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden ekip, bu sonuçla ligde 10’da 10 yaparak iddiasını sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde Koçarlı Belediyespor’a destek için seferlik başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ise tribünde yerini alarak takıma destek verdi.

"10’da 10 galibiyetle şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Takımımıza destek için tribündeydik, Koçarlı Belediyespor ile Aydın DSİ arasında oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldık. Futbolcularımızı ve teknik ekibimize tebrik eder başarılarının devamını dilerim"

