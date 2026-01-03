DOLAR
Koçarlı Belediyespor 10’da 10 Yaptı: Aydın DSİ'yi 3-1 Yendi

Koçarlı Belediyespor, Aydın DSİ'yi 3-1 mağlup ederek Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup'ta 10’da 10 yaptı; Başkan Özgür Arıcı tribünde takımı destekledi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:16
Koçarlı Belediyespor 10’da 10 Yaptı: Aydın DSİ'yi 3-1 Yendi

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup

Aydın 1. Amatör Küme 2. Grup’ta mücadele eden Koçarlı Belediyespor, bugün karşılaştığı Aydın DSİ karşısında zorlu mücadelenin sonunda 3-1 galip geldi.

Şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden ekip, bu sonuçla ligde 10’da 10 yaparak iddiasını sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde Koçarlı Belediyespor’a destek için seferlik başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ise tribünde yerini alarak takıma destek verdi.

"10’da 10 galibiyetle şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Takımımıza destek için tribündeydik, Koçarlı Belediyespor ile Aydın DSİ arasında oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldık. Futbolcularımızı ve teknik ekibimize tebrik eder başarılarının devamını dilerim"

AYDIN 1. AMATÖR KÜME 2. GRUP'TA MÜCADELESİNİ SÜRDÜREN KOÇARLI BELEDİYESPOR, RAKİBİ AYDIN DSİ'Yİ 3-1 MAĞLUP EDEREK 10'DA 10 YAPTI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

