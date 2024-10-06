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Aliağa Petkimspor Sezona Galibiyetle Başladı

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:48
Aliağa Petkimspor Sezona Galibiyetle Başladı

Aliağa Petkimspor Sezona Galibiyetle Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı, Aliağa Petkimspor'un 108-85’lik galibiyetiyle başladı. Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa karşısında etkileyici bir performans sergileyerek sezonun açılışını zaferle tamamladı.

İlk Periyot: Darüşşafaka'nın Üstünlüğü

Müsabakanın ilk 5 dakikasında Aliağa Petkimspor, 14-13’lük bir avantaj sağladı. Ancak, rakip takım Darüşşafaka Lassa, Moore, Yiğit ve Berkay’ın 3 sayılık atışlarıyla ilk periyodu 28-22 önde tamamladı.

İkinci Periyotta Eşitlik

İkinci periyot, ev sahibi Aliağa Petkimspor'un Williams ile attığı basketlerle başladı. 14. dakikada skor 32-32 eşitliğe ulaştı. Aliağa Petkimspor, bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele alarak, soyunma odasına 53-40’lık üstünlükle gitti.

Üçüncü ve Dördüncü Periyotlarda Kontrol Alındı

Üçüncü periyotta Aliağa Petkimspor, maçı tam anlamıyla kontrolü altına aldı ve son çeyreğe 87-59’luk avantajla girdi. Dördüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, mücadeleyi 108-85’lik skorla kazanarak 2024-2025 sezonuna galibiyetle start verdi.

Sakatlık Haberi

Karşılaşmanın başında konuk ekipten Silas Melson’un sakatlanarak oyuna devam edememesi, Darüşşafaka Lassa için talihsiz bir durum yaşattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Lassa'dan Tyree Jamar Appleby (solda) ile Aliağa Petkimspor'dan Murat Kuntker (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Lassa'dan Tyree Jamar Appleby (solda) ile Aliağa Petkimspor'dan Murat Kuntker (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Lassa'dan Tyree Jamar Appleby (solda) ile Aliağa Petkimspor'dan Murat Kuntker (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Lassa'dan Tyree Jamar Appleby (solda) ile Aliağa Petkimspor'dan Murat Kuntker (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Darüşşafaka Lassa ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Lassa'dan Tyree Jamar Appleby (solda) ile Aliağa Petkimspor'dan Murat Kuntker (sağda) mücadele etti.

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