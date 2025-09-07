DOLAR
Aliağa Petkimspor Sıkı Çalışıyor: Hedef FIBA Avrupa Kupası'nda İlerlemek

Aliağa Petkimspor, başantrenör Özhan Çıvgın yönetiminde lig ve FIBA Avrupa Kupası için erken ve yoğun hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:05
MUSTAFA GÜNGÖR - Aliağa Petkimspor, hem ligde hem de Türkiye'yi temsil edeceği FIBA Avrupa Kupasında başarı için "sıkı" çalışıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon 12 galibiyetle 11. tamamlayan İzmir temsilcisi, sezon hazırlıklarına erken başladı.

Başantrenörlüğe Özhan Çıvgın'ı göreve getiren Aliağa Petkimspor, kadrosuna Yunus Emre Sonsırma, Boran Güler, Martynas Sajus, Yannick Franke, Roberts Blumbergs, David Efianayi, Daniel Utomi ve Jehyve Floyd'ı kattı.

Bu yıl FIBA Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek İzmir temsilcisi, hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefliyor.

Çıvgın: "Temposu yüksek heyecan verici basketbol"

Başantrenör Özhan Çıvgın, AA muhabirine bu yıl yeni bir heyecanla lige başlayacaklarını söyledi. Yaklaşık 1 aydır çalışmaları sürdürdüklerini ve yabancı oyuncuların da takıma katıldığını ifade etti.

Çıvgın, "Programımız dahilinde tempomuzu arttırarak lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu sene Avrupa kupası da var. FIBA Avrupa Kupası'nda oynuyoruz. Türkiye ligi de bu sene daha zor olacak." dedi.

Hedeflerini ve çalışma yaklaşımını anlatan Çıvgın, "Kendi içimizde konuştuğumuz hedeflerimiz var. Bunlardan önce bizim kendi doğrularımızı sahaya yansıtacak planlamayla ve aksiyonla bunları göstermemiz lazım ki bundan sonra hedeflerimizi revize edip devam etmemiz lazım. Avrupa Kupası'nda şu anda kafamızdaki gidebileceğimiz en üst noktaya kadar gitmek ama orada özellikle ilk turdan sonra yolumuzun açık olacağını düşünüyorum. Türkiye ligi temposu da çok ağır olacak. İki tarafı oynayabilmemiz, adapte olmamız lazım. Bu bizim için en önemlisi. Onun için ilk gruptaki adaptasyonumuz çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çıvgın, taraftarlardan tüm maçlarda destek isteyerek, temposu yüksek ve heyecan verecek bir basketbol oynayacaklarını vurguladı.

Takım olmaya erken başladık

Yeni transferlerden Yunus Emre Sonsırma, çalışmaların iyi gittiğini söyledi. Sıcak havada idman yapmanın zorluğundan bahseden Sonsırma, takım olma sürecine erken başladıklarını belirtti.

Sonsırma, "Takım olmaya erken başladık. Herkes çok istekli, arzulu. Maç maç gidip önümüze bakmak istiyoruz. Play-off'a girmek ve Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

