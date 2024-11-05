Aliağa Petkimspor Unicaja ile Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Unicaja'yı Ağırlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, yarın İspanyol ekibi Unicaja ile karşı karşıya gelecek. Maç, ENKA Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Maç Detayları

Bu önemli karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İzmir temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi elde etti. Tek mağlubiyetini 3. haftada İspanya'da Unicaja karşısında yaşadı.

Grup Durumu

Aliağa Petkimspor, şu anda grupta ikinci sırada bulunuyor. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika ekibi Filou Oostende, Polonya temsilcisi King Szczecin ile mücadele edecek.