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Almanya Genç Milli Yüzücüleri Erzurum'da Hazırlık Yapıyor

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, Erzurum'daki yüksek irtifa havuzunda yeni sezona hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:14
Almanya Genç Milli Yüzücüleri Erzurum'da Hazırlık Yapıyor

Erzurum, Yüzücülerin Tercihi

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, Erzurum'da ikinci kez kampa girdi. Carsten Goosses, takımın başantrenörü, bu yüksek irtifa havuzunun sporcular için çok faydalı olduğunu belirtti.

Yüksek İrtifa Avantajı

Goosses, "Buraya ikinci gelişim. Almanya Yüzme Federasyonu, Erzurum'un yüksek rakımlı havuzunu oldukça beğeniyor. Sporcuların motivasyonu ve performansı burada artıyor," dedi. Takım, toplamda 18 gün boyunca burada kalarak Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlık yapacak.

Diğer Sporcuların Yorumları

Steven Kruger, SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübü'nün başantrenörü olarak, 4. kez Erzurum'a geldiğini ifade etti. Kruger, "Yüksek rakım sporcunun performansını artırıyor. Buraya gelmek harika," dedi.

Alman milli sporcu Johannes Liebmann ise 5 yaşında yüzmeye başladığını ve genç milli takımda 1 yıl içinde 5 madalya kazandığını belirtti. Liebmann, "Önemli olan madalya değil, olimpik sporcu olmak," diyerek hedeflerini açıkladı.

Sonuç

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, Erzurum'daki kampa devam ederek Avrupa şampiyonalarına sağlam bir hazırlık yapmayı amaçlıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki...

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor. Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

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