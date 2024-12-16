Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Tamamlandı

Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Başarıyla Tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 faaliyet programı kapsamında, Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Müsabakaları Erzurum'da sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci gün yarışlarına katılan 45 sporcu, milli takıma girmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Sezon öncesi yapılan bu seçmeler, sporcuların yeteneklerini sergilemesi açısından büyük önem taşıyor.

Federasyon Başkanı Ali Oto'dan Açıklama

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, seçmelerin adil bir şekilde düzenlendiğini vurgulayarak, "Sezonun ilk organizasyonunu Erzurum'da düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Sorunsuz bir yarışı geride bıraktık. FIS ve EYOF milli takımlarımızın seçmelerini gerçekleştirdik. Sırada 14 ve 16 yaş altı kategorilerinde snowboard ve kayaklı koşu seçmeleri var. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Müsabakaları, Erzurum'da sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde ikinci gün yarışlarına çıkan 45 sporcu, milli takıma girmek için mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Müsabakaları, Erzurum'da sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde ikinci gün yarışlarına çıkan 45 sporcu, milli takıma girmek için mücadele etti.