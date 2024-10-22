Alperen Şengün'den Tarihi Anlaşma: 185 Milyon Doları Kapsayan Sözleşme

Alperen Şengün'den Tarihi Anlaşma

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets kadrosunda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni bir anlaşma ile Türk spor tarihinin en kazançlı sporcusu oldu. 22 yaşındaki oyuncu, 185 milyon dolar değerinde 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme Detayları

NBA tarafından yapılan açıklamaya göre, Alperen Şengün, son sezonuna da oyuncu opsiyonlu 185 milyon dolarlık bir uzatma anlaşması ile adım attı. Bu anlaşma ile milli oyuncu, Luka Doncic ve Trae Young gibi yıldızların ardından, 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip olan ilk oyuncu olma unvanını elde etti.

Şengün'ün Performansı

Geçtiğimiz sezon gösterdiği etkileyici performansla All-Star seçilme adayları arasında yer alan Şengün, maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma istatistikleriyle dikkat çekti. Bu performansı, ona hem takımında hem de ligde önemli bir yer sağladı.