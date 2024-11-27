Alperen Şengün'den Tarihi Triple-Double; Houston Uzatmada Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda heyecan doruktaydı. Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün gösterdiği muhteşem performansla Minnesota Timberwolves'u 117-111'lik skorla mağlup etti.

5 maçlık NBA Kupası gününde, Houston Rockets'ın konuk olduğu Target Center'da oynanan maçın normal süresi 102-102 eşitlikle sona erdi. Ancak uzatma dakikalarında Rockets, rakibine üstünlük sağlayarak galibiyeti elde etti.

Alperen Şengün, karşılaşmada 41 dakika süre alan milli oyuncu, 22 sayısı, 11 asist ve 10 ribaunt ile tarihi bir triple-double performansı sergiledi. Bu başarı, genç sporcu için önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkmakta.

Rockets'ta Fred VanVleet, 27 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Minnesota Timberwolves'ta Anthony Edwards, 29 sayılık katkısı ile takımını desteklemeye çalıştı ancak bu yeterli olmadı.

Diğer Maçların Sonuçları

NBA Kupası'nda diğer sonuçlar ise şöyle:

Washington Wizards - Chicago Bulls: 108-127

- Chicago Bulls: 108-127 Miami Heat - Milwaukee Bucks: 103-106

- Milwaukee Bucks: 103-106 Utah Jazz - San Antonio Spurs: 115-128

- San Antonio Spurs: 115-128 Phoenix Suns - Los Angeles Lakers: 127-100

Bu sonuçlarla birlikte, San Antonio Spurs üst üste 4. galibiyetini alarak dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.