Kadın Boks Milli Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası için Trabzon'da Kamp Yapıyor

Kadın Boks Milli Takımı, Trabzon'da Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Kadın Boks Milli Takımı, mart ayında Sırbistan'da gerçekleşecek olan 2025 Dünya Boks Şampiyonası için hazırlıklarını Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Milli takımın antrenörü Nazım Yiğit, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, kampın iki hafta süreceğini belirtti. Yiğit, Trabzon'daki hazırlıkların ardından, yurt dışında ek kamp planlarının olduğunu ifade etti.

Hedef: Şampiyonluk

Yiğit, toplamda olimpiyattan sonra gerçekleşecek ilk dünya şampiyonası için iyi bir hazırlık süreci geçirmek istediklerini, “Biz iyi bir takımız, bize yakışanı yapıp inşallah şampiyon olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Ayrıca, özverili çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Yiğit, şu ifadeleri kullandı: “Başarıyı bu disiplinli çalışmaya borçluyuz. Daha büyük başarılar ve daha çok altın madalya istiyoruz. Ülke olarak bunları hak ettiğimize inanıyorum, bunun için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”