DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,93 -0,1%
ALTIN
3.417,87 -0,58%
BITCOIN
3.509.543,48 -0,82%

Alperen Şengün NBA All-Star 2025'te Basketbol Şöleni Yaşatacak

Alperen Şengün, NBA All-Star 2025'te sahne alarak basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:14
Alperen Şengün NBA All-Star 2025'te Basketbol Şöleni Yaşatacak

NBA All-Star 2025'te Heyecan Doruğu

2025 yılı, NBA All-Star organizasyonu kapsamında basketbolseverler için unutulmaz anlar sunacak. 15-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek bu büyük etkinlikte, milli basketbolcumuz Alperen Şengün de forma giyecek.

Alperen Şengün Tarihe Geçiyor

Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından NBA'de sahne alan ikinci Türk oyuncu olma unvanıyla dikkat çekiyor. Bu sürecin öncesinde basketbol kariyerinde yaşadığı başarılar, onu NBA sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi.

Basketbol dünyasında yıldızların buluşacağı bu organizasyonda, Alperen'in performansı, hem Türkiye hem de dünya çapında büyük bir heyecan yaratıyor. Alperen’in sahne alacağı etkinlik, NBA tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 100. Süper Lig Maçına Hazırlanıyor
2
Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde Kalıcı Olmayı Hedefliyor
3
Arkas Spor, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Arıyor
4
Ersu Şaşma, Fransa'da Sırıkla Atlama Şampiyonu Oldu
5
Gaziantep FK Yarını Sivasspor ile Müsabakaya Çıkıyor
6
Trabzonspor'un Beşiktaş Maçındaki Gol Güvencesi: Simon Banza

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor