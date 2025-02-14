Alperen Şengün NBA All-Star 2025'te Basketbol Şöleni Yaşatacak

NBA All-Star 2025'te Heyecan Doruğu

2025 yılı, NBA All-Star organizasyonu kapsamında basketbolseverler için unutulmaz anlar sunacak. 15-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek bu büyük etkinlikte, milli basketbolcumuz Alperen Şengün de forma giyecek.

Alperen Şengün Tarihe Geçiyor

Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından NBA'de sahne alan ikinci Türk oyuncu olma unvanıyla dikkat çekiyor. Bu sürecin öncesinde basketbol kariyerinde yaşadığı başarılar, onu NBA sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi.

Basketbol dünyasında yıldızların buluşacağı bu organizasyonda, Alperen'in performansı, hem Türkiye hem de dünya çapında büyük bir heyecan yaratıyor. Alperen’in sahne alacağı etkinlik, NBA tutkunları tarafından merakla bekleniyor.