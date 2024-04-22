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Alperen Şengün, NBA’de ‘En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu Ödülü’nde finalde

Üç sezondur NBA’de oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, ‘En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu Ödülü’ne aday olarak gösterildi. Şengün, diğer adaylar arasında öne çıkarak, son 3'e kaldı.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 12:25
Alperen Şengün, NBA’de ‘En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu Ödülü’nde finalde

NBA’de Houston Rockets forması giyen ve büyük bir başarı gösteren milli basketbolcumuz Alperen Şengün, “Yılın En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu Ödülü” için aday gösterildi. Ödül için final aşamasına kalan basketbolcu Şengün, Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) ve Coby White (Chicago Bulls) ile yarışacak.

NBA’de üç sezondur forma giyen Şengün, bu sezonda maç başına ortalama 21.1 sayı, 9.3 ribaunt, 5 asist ve 1.2 top çalma istatistiği ile dikkat çekti. Geçen sezonda Şengün’ün istatistikleri 14.8 sayı, 9.0 ribaunt, 3.9 asist, 0.9 top çalma şeklindeydi.

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