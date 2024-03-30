Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Sacha Boey, yüksek beklentilerle FC Bayern Münih'e transfer oldu ancak henüz beklenen performansı gösteremedi. Uzun süredir Boey'i gözüne kestiren Alman devleri, Galatasaray'a transferi için 30 milyon euro gibi bir rakam ödedi. Genç sağ bek de sakatlandı ve Almanya Bundesliga'da sadece iki maça çıkabildi. Takımdaki geleceği belirsiz olan Fransız futbolcu için ayrılık şüpheleri sıcak bir konu haline geldi.

Galatasaray'a geri gelecek mi?





Galatasaray, Sacha Boey'in mevcut durumunu yakından takip ediyor ve kiralık transfere müdahale edebilecekleri yönünde spekülasyonlar var. Alman kulübü Bayern Münih, genç yıldızın takımdaki geleceğine ilişkin bir karar aldı.

Ayrılık söz konusu değildir!

Alman basınında yer alan bir habere göre, Sacha Boey'in çok büyük bir yatırımı olduğu ve kolay kolay peşini bırakmayacağı açıklandı. İlgili haberlerde, Bayern Münih'in sağ bek oyuncusundan vazgeçmediği ve ayrılma ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi.