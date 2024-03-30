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Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Galatasaray'dan FC Bayern Münih'e transferi gerçekleştirilen Sacha Boey, eni takımıyla beklediği kadar iyi performans gösteremedi. Alman deviyle sadece iki maç oynayan Fransız futbolcunun kladrodan ayrılacağı gündeme geldi. Bayern Münih, Galatasaray'a kiralandığı söylenen genç sağ beki transfer etmeye karar verdi. İşte geliştirme detayları..

Yayın Tarihi: 30.03.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:22
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Sacha Boey, yüksek beklentilerle FC Bayern Münih'e transfer oldu ancak henüz beklenen performansı gösteremedi. Uzun süredir Boey'i gözüne kestiren Alman devleri, Galatasaray'a transferi için 30 milyon euro gibi bir rakam ödedi. Genç sağ bek de sakatlandı ve Almanya Bundesliga'da sadece iki maça çıkabildi. Takımdaki geleceği belirsiz olan Fransız futbolcu için ayrılık şüpheleri sıcak bir konu haline geldi.

Galatasaray'a geri gelecek mi?

Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Galatasaray, Sacha Boey'in mevcut durumunu yakından takip ediyor ve kiralık transfere müdahale edebilecekleri yönünde spekülasyonlar var. Alman kulübü Bayern Münih, genç yıldızın takımdaki geleceğine ilişkin bir karar aldı.

Ayrılık söz konusu değildir!

Alman basınında yer alan bir habere göre, Sacha Boey'in çok büyük bir yatırımı olduğu ve kolay kolay peşini bırakmayacağı açıklandı. İlgili haberlerde, Bayern Münih'in sağ bek oyuncusundan vazgeçmediği ve ayrılma ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi.

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