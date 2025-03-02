Alperen Şengün'ün 30 Sayısı Yetmedi: Rockets, Kings'e Yenildi

Rockets, Kings'e Mağlup Oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı mücadelede Sacramento Kings'e 113-103 yenildi. Bu sonuçla Rockets, sezonun 23. yenilgisini aldı.

Alperen Şengün'ün Performansı

Houston Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen Şengün, karşılaşmayı 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blok ile tamamladı. Şengün, bu performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Rockets'ta ayrıca Jalen Green 24, Tari Eason ise 14 sayı üreterek takıma katkı sağladı. Ancak bu çabalar maçı kazanmak için yeterli olmadı.

Kings'teki Önemli İsimler

Sacramento Kings'te DeMar DeRozan 21 sayı, Zach LaVine ise 20 sayı atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ancak dikkat çeken bir diğer detay, Kings'in önemli oyuncusu Domantas Sabonis’un maçın başında sakatlanması oldu ve bu nedenle oyuna devam edemedi.

Philadelphia 76ers’ın Galibiyeti

Gecenin diğer bir maçında ise Philadelphia 76ers, sahasında Golden State Warriors'ı 126-119 mağlup ederek 9 maç sonra galip geldi.

76ers'ta Quentin Grimes 44 sayıyla göz doldururken, Kelly Oubre Jr. 20 sayı ekledi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Adem Bona ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Joel Embiid forma giymedi.

Warriors'ta Curry Formda

Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 29 sayı ve 13 asistle dikkat çekerken, Quinten Post 16 sayı ve 9 ribaund ile mücadele etti. Ancak bu performans, sezonun 28. yenilgisini önlemeye yetmedi.

Gecenin Diğer Sonuçları