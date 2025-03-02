Alperen Şengün'ün 30 Sayısı Yetmedi: Rockets, Kings'e Yenildi

Rockets, Alperen Şengün'ün 30 sayısına rağmen Kings karşısında 113-103 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:14
Alperen Şengün'ün 30 Sayısı Yetmedi: Rockets, Kings'e Yenildi

Rockets, Kings'e Mağlup Oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı mücadelede Sacramento Kings'e 113-103 yenildi. Bu sonuçla Rockets, sezonun 23. yenilgisini aldı.

Alperen Şengün'ün Performansı

Houston Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen Şengün, karşılaşmayı 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blok ile tamamladı. Şengün, bu performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Rockets'ta ayrıca Jalen Green 24, Tari Eason ise 14 sayı üreterek takıma katkı sağladı. Ancak bu çabalar maçı kazanmak için yeterli olmadı.

Kings'teki Önemli İsimler

Sacramento Kings'te DeMar DeRozan 21 sayı, Zach LaVine ise 20 sayı atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ancak dikkat çeken bir diğer detay, Kings'in önemli oyuncusu Domantas Sabonis’un maçın başında sakatlanması oldu ve bu nedenle oyuna devam edemedi.

Philadelphia 76ers’ın Galibiyeti

Gecenin diğer bir maçında ise Philadelphia 76ers, sahasında Golden State Warriors'ı 126-119 mağlup ederek 9 maç sonra galip geldi.

76ers'ta Quentin Grimes 44 sayıyla göz doldururken, Kelly Oubre Jr. 20 sayı ekledi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Adem Bona ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Joel Embiid forma giymedi.

Warriors'ta Curry Formda

Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 29 sayı ve 13 asistle dikkat çekerken, Quinten Post 16 sayı ve 9 ribaund ile mücadele etti. Ancak bu performans, sezonun 28. yenilgisini önlemeye yetmedi.

Gecenin Diğer Sonuçları

  • Charlotte Hornets - Washington Wizards: 100-113
  • Detroit Pistons - Brooklyn Nets: 115-94
  • Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs: 128-130
  • Houston Rockets - Sacramento Kings: 103-113
  • Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks: 117-132
  • Philadelphia 76ers - Golden State Warriors: 126-119

İLGİLİ HABERLER

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'li Judocuların Olimpiyat Hedefi: Altın Madalya
2
Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu Dönemi: Yenilgisizlik Serisi
3
Halkbank, Fenerbahçe Medicana’yı 3-0 Mağlup Etti
4
Felix'in Trabzon'daki Futbol Tutkusu
5
Jakirovic: "Korner Dönüşünde Faul Var"
6
FIS Dünya Snowboard Kupası Erzurum'da Başladı
7
Nesine 2. Lig'de 25. Hafta Heyecanı: 5 Maçla Başladı

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı