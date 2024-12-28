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Alperen Şengün'ün 38 Sayısı, Rockets'ı Kurtaramadı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 38 sayısına rağmen Minnesota Timberwolves'a 113-112 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:40
Alperen Şengün'ün 38 Sayısı, Rockets'ı Kurtaramadı

NBA'de Alperen Şengün'den Parlak Performans

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 38 sayı attığı maçta Minnesota Timberwolves'a 113-112 mağlup oldu. Bu oyun, Rockets'ın son dönemdeki zorluklarına rağmen Alperen'in etkili bir performans sergilediği bir karşılaşma olarak dikkat çekti.

Maçın Detayları

Houston Rockets, hoş bir performans sergileyen Alperen ile maça damgasını vurdu. Yaklaşık 41 dakika sahada kalan milli basketbolcu, 38 sayıya ek olarak 12 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile double-double yaparak sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Ancak, bu çaba, Rockets'ın 10. yenilgisini almasını önleyemedi. Rockets'ta Amen Thompson 20, Fred VanVleet ise 18 sayıyla mücadele etti.

Timberwolves'un Başarısı

Sezonun 16. galibiyetini elde eden Minnesota Timberwolves'ta, Julius Randle 27 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik bir oyun sergilerken, maçı kazandıran kritik basketi atan Anthony Edwards ise 24 sayı, 5 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu.

Cavaliers'tan Üst Üste Galibiyet

Diğer bir dikkat çeken karşılaşmada, Cleveland Cavaliers deplasmanda Denver Nuggets'ı 149-135 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 33 sayıyla en skorer isim olurken, Evan Mobley 26 ve Darius Garland ise 25 sayı kaydetti.

Nuggets Performansı

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 27 sayı, 14 ribaunt, 13 asistlik triple-double performansı ve Jamal Murray'nın 27 sayı, 11 asistlik double-double katkısı, sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA Maç Sonuçları

  • Orlando Magic-New York Knicks: 85-108
  • Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 87-96
  • Boston Celtics-Indiana Pacers: 142-105
  • New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 124-132
  • Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 112-113
  • Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 89-98
  • Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 135-149
  • Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 102-92

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