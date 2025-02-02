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Alperen Şengün'ün All-Star Başarısı Ailesini Gururlandırdı

Alperen Şengün, NBA All-Star organizasyonuna seçilerek ailesine büyük bir gurur kaynağı oldu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:21
Alperen Şengün'ün All-Star Başarısı Ailesini Gururlandırdı

Alperen Şengün'ün All-Star Başarısı Ailesini Gururlandırdı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA 2025 All-Star organizasyonuna seçilerek, hem en genç hem de ikinci Türk basketbolcu unvanını elde etti. Bu başarı, ailesinin gurur kaynağı oldu.

Giresun'da yaşayan Kemal ve Ayşe Şengün, çocuklarının bu başarı ile mutluluk içerisindeler. 12 yaşında Banvit altyapısına katılmak üzere yanlarından ayrılan Alperen, şimdi büyük bir başarı ile dönüyor. Kemal Şengün, oğlunun karakterinin her zaman sevecen olduğunu belirterek, onun basketbol ile tanıştığı anı anlattı.

Baskete Olan İlgi ve Destek

Oğlunun antrenörü Salim Taslı ile tanışmasının ardından basketbola yöneldiğini ifade eden Kemal Şengün, "Benim de basketbola olan ilgim, oğlumu bu yolda destekledi" dedi. Banvit altyapısına kabul edilme sürecini anlatan baba, Giresun'a geri döndüklerinde yaşadıkları ikilemi dile getirdi.

Kemal Şengün, "Oğlumuz ile gurur duymamızın hayalini bile kuramazken, şimdi bunu yaşıyoruz" diyerek sevincini dile getirdi.

Alperen'in Takım Arkadaşlarına Duyduğu Saygı

Alperen'in, takım arkadaşlarına destek olan ve bencil olmayan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kemal Şengün, "Kendisi atabilecekken, daha iyi durumda olan arkadaşına top vermekten çekinmiyor. Bu da onu diğer oyunculardan ayıran bir özellik" diye ekledi.

Oğlunun ABD kültürüne çabuk adapte olduğunu belirten Şengün, Alperen'in genç yaşta büyük başarılara imza attığını ifade etti. "Bu kolay değil, ama o bunu başarıyor" diyerek Alperen'in geleceği için umutlu olduklarını belirtti.

Gelecek İçin Umut

Kemal Şengün, "Oğlum durmak bilmiyor, daha iyisini yapacağına inanıyorum. Onun adı, gelecekteki nesiller tarafından da anılacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Alperen Şengün'ün gösterdiği başarılarla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star...

Alperen Şengün'ün gösterdiği başarılarla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilmesi ailesini gururlandırdı. Şengün'ün Giresun'da yaşayan babası Kemal ve annesi Ayşe Şengün, çocuklarının All-Star organizasyonuna seçilen hem ikinci hem de en genç Türk basketbolcu olmasının haklı gururunu yaşıyor.

Alperen Şengün'ün gösterdiği başarılarla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star...

Alperen Şengün'ün gösterdiği başarılarla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilmesi ailesini gururlandırdı. Şengün'ün Giresun'da yaşayan babası Kemal ve annesi Ayşe Şengün, çocuklarının All-Star organizasyonuna seçilen hem ikinci hem de en genç Türk basketbolcu olmasının haklı gururunu yaşıyor.

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