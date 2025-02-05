Alperen Şengün'ün Çabası Yetmedi, Rockets Brooklyn'e Yenildi

Alperen Şengün'ün 24 Sayı ve 20 Ribaundu Yenilgiyi Önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 24 sayı, 20 ribaundla "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 99-97 mağlup oldu. Bu dramatik karşılaşmada Rockets, deplasmanda Nets'e 2 sayı farkla yenilerek hayal kırıklığı yarattı.

Alperen Şengün, Rockets formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkat çekti. 24 sayı, 20 ribaund ve 4 asistle maçı tamamlayan milli basketbolcu, takımının en önemli oyuncularından biri oldu. Ancak kazanma noktasında bu çaba yeterli olmadı.

Nets tarafında ise Keon Johnson, 22 sayı bularak takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Diğer Maçlar

NBA'de oynanan diğer maçlarda dikkat çeken sonuçlar şu şekilde:

Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks: 118-116

- Dallas Mavericks: 118-116 Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 105-112

- Boston Celtics: 105-112 Toronto Raptors - New York Knicks: 115-121

- New York Knicks: 115-121 Chicago Bulls - Miami Heat: 133-124

- Miami Heat: 133-124 Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers: 97-122

- Los Angeles Lakers: 97-122 Portland Trail Blazers - Indiana Pacers: 112-89

Philadelphia 76ers, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 118-116 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Takımın yıldız oyuncuları Joel Embiid (29 sayı, 11 ribaund, 10 asist) ve Tyrese Maxey (33 sayı, 4 ribaund, 13 asist) galibiyette önemli roller üstlendi. Ayrıca 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 2 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Öte yandan Kyrie Irving, Mavericks'in en skorer oyuncusu olarak 34 sayı kaydetmesine rağmen takımının mağlubiyetini önleyemedi.