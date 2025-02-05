Alperen Şengün'ün Çabası Yetmedi, Rockets Brooklyn'e Yenildi

Alperen Şengün'ün 24 Sayı ve 20 Ribaundu Yenilgiyi Önleyemedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 24 sayı, 20 ribaundla "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 99-97 mağlup oldu. Bu dramatik karşılaşmada Rockets, deplasmanda Nets'e 2 sayı farkla yenilerek hayal kırıklığı yarattı.
Alperen Şengün, Rockets formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkat çekti. 24 sayı, 20 ribaund ve 4 asistle maçı tamamlayan milli basketbolcu, takımının en önemli oyuncularından biri oldu. Ancak kazanma noktasında bu çaba yeterli olmadı.
Nets tarafında ise Keon Johnson, 22 sayı bularak takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.
Diğer Maçlar
NBA'de oynanan diğer maçlarda dikkat çeken sonuçlar şu şekilde:
- Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks: 118-116
- Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 105-112
- Toronto Raptors - New York Knicks: 115-121
- Chicago Bulls - Miami Heat: 133-124
- Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers: 97-122
- Portland Trail Blazers - Indiana Pacers: 112-89
Philadelphia 76ers, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 118-116 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Takımın yıldız oyuncuları Joel Embiid (29 sayı, 11 ribaund, 10 asist) ve Tyrese Maxey (33 sayı, 4 ribaund, 13 asist) galibiyette önemli roller üstlendi. Ayrıca 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 2 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 blokla galibiyete katkıda bulundu.
Öte yandan Kyrie Irving, Mavericks'in en skorer oyuncusu olarak 34 sayı kaydetmesine rağmen takımının mağlubiyetini önleyemedi.