Alperen Şengün'ün Double-Double'ı Yetersiz Kaldı, Rockets Utah Jazz'a Yenildi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün etkileyici performansına rağmen Utah Jazz'a 124-115 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:47
Alperen Şengün'ün Double-Double'ı Yetersiz Kaldı, Rockets Utah Jazz'a Yenildi

NBA'de Alperen Şengün'ün Mücadelesi Yetersiz Kaldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün kaydettiği "double-double" performansına rağmen Utah Jazz'a 124-115 yenildi. Bu sonuçla Rockets, sezonun 22. yenilgisini alarak Batı Konferansı'nda 5’inci sırada yer almaya devam etti.

Alperen Şengün'ün Performansı

Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süren Alperen Şengün, bu süreçte 27 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla dikkat çekti. Diğer önemli oyunculardan Jalen Green 25 sayı ve 10 asist, Amen Thompson ise 22 sayı ve 9 ribaunt ile takıma katkı sağladı.

Jazz'ta Öne Çıkan İsimler

Jazz'da Keyonte George 30 sayı atarak takımının galibiyetine öncülük etti. Lauri Markkanen ise 23 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Diger Maçlar

NBA'de dün yapılan diğer bazı maçlar da dikkat çekti. Los Angeles Lakers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 123-100 mağlup ederek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi. Luka Doncic 32 sayı ve 10 ribauntla öne çıkarken, LeBron James de 25 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.

Nuggets'da Nikola Jokic, 12 sayı, 13 ribaunt ve 10 asist ile "triple-double" yapmasına rağmen takımının 20. yenilgisini engelleyemedi.

Maç Sonuçları

  • Chicago Bulls - Phoenix Suns: 117-121
  • Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets: 103-105
  • Denver Nuggets - Los Angeles Lakers: 100-123
  • Utah Jazz - Houston Rockets: 124-115
  • Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets: 141-88

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