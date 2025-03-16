Alperen Şengün'ün Double-Double Performansıyla Rockets, Bulls'u Yenmeyi Başardı

NBA'de Alperen Şengün Rüzgârı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu gece oynanan heyecan dolu karşılaşmada Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkileyici 'double-double' performansıyla Chicago Bulls'u 117-114 mağlup etti.

Alperen Şengün'ün Başarılı Performansı

Alperen Şengün, bu önemli maçta 24 sayı ve 15 ribaunt ile takımına büyük katkı sağladı. Rockets, maç boyunca etkili bir oyun sergileyerek rakibini 3 sayılık farkla geçti.

Diğer Oyuncuların Katkıları

Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, Fred VanVleet ise 23 sayı ile galibiyete destek oldu. Bulls cephesinde ise Coby White, 23 sayı ve 7 ribaunt ile mücadele etti, fakat bu performans, mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

NBA'de Diğer Gelişmeler

Bu geceki diğer maçlarda dikkat çeken bir performans ise Russell Westbrook'tan geldi. Denvers Nuggets'ın yıldız oyuncusu, kariyerinde 26 bin sayı barajını aşan 21. oyuncu oldu. Ancak, Nuggets, Wizards'a karşı oynanan maçta 126-123 yenilmekten kurtulamadı.

Maç Sonuçları