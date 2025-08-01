Alperen Şengün'ün Hedefleri: EuroBasket Madalyası ve NBA Şampiyonluğu

Houston Rockets'ta forma giyen 23 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, hedeflerinin 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak ve NBA'de şampiyonluk olduğunu açıkladı. Geçen sezonda performansı ile dikkat çeken Alperen, kariyerinde ilk kez play-off'larda mücadele etti.

Şampiyonluk İçin Hazır

Şengün, Houston Rockets'ın son şampiyonluğunu 1995 yılında kazandığına dikkat çekerek, yeniden bu başarıyı yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. "Hedefimiz şampiyonluk. Herkes bunu istiyor. Umarım Houston şehrine bunu verebiliriz." dedi. Genç bir takım olmalarına rağmen geçen sezonki performanslarından memnun olduğunu ifade etti.

EuroBasket'te Madalya İhtimali

Alperen, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası için de umutlu konuşarak, madalya kazanma şansı olduklarını vurguladı. "Hedef tabii ki de madalya. Avrupa Şampiyonası’nda kim daha çok istiyorsa o kazanacak. Çok iyi bir takımımız var." ifadesini kullandı.

Kevin Durant ile Oynamak

Yeni sezonda Kevin Durant ile birlikte oynamanın heyecanını yaşayan Alperen, oyuncunun lige katacağı değer hakkında olumlu görüşlerini paylaştı. "Durant'in takıma çok şey katacağına hiç şüphem yok," diyerek onun deneyiminin kendilerine nasıl fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Mental Gelişim ve All-Star Deneyimi

Alperen, NBA kariyerinin başında mental olarak zorluklar yaşadığını ancak zamanla önemli bir gelişim sağladığını aktardı. Ayrıca All-Star maçına katılmanın en güzel anısından, ailesinin gururunu dile getirdi. "Ailemin beni öyle görmesi ve gururlanması, All-Star'ın benim için en güzel anıydı." diye konuştu.

Ime Udoka'yı Övdü

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Alperen, onun öncülüğünde takımın organizasyonunda önemli değişiklikler yaşandığını vurguladı. "Ime, NBA'in en iyi koçlarından biri. Kendisi, oyunculara çok şey kattı," dedi.

Erken Yaşta NBA Yolu

Son olarak, Avrupa basketbolunun NBA ile farklılıklarına dikkat çeken Şengün, erken yaşta gelen oyuncuların NBA'de kalma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti. "Mental olarak güçlü olmak zorundasın," diyerek deneyimlerini paylaştı.



Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.