Alperen Şengün'ün Parlak Performansı ile Rockets, Suns'ı Yendi

Alperen Şengün'ün 'Double-Double' Başarısıyla Rockets, Suns'ı Mağlup Etti

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blok gibi etkileyici istatistikleriyle Phoenix Suns'ı 119-111 mağlup etti. Batı Konferansı'nda dördüncü sırada bulunan Rockets, bu galibiyetle sezonun önemli bir adımını attı.

Rockets'ın Diğer Başarılı İsimleri

Maçta Amen Thompson, 18 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile kariyerindeki dördüncü 'triple-double'ını yaparak dikkat çekti. Öte yandan, Suns'tan Kevin Durant, 37 sayı ile takımının umudunu taşımaya çalıştı ancak bu çaba mağlubiyeti engelleyemedi.

Nuggets Üst Üste Sekizinci Galibiyetini Aldı

Denver Nuggets, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 132-121 yenerek üst üste sekizinci galibiyetini elde etti. Nuggets'ta Jamal Murray, 55 sayıyla NBA kariyer rekorunu kırarken, Nikola Jokic ise 26 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle 'triple-double' yaptı.

Thunder Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Miami Heat'i 115-101 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 32 sayı ve 9 asistle takımına büyük katkı sağladı.

Nets, 76ers'ı Geçmeyi Başardı

Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 100-96 mağlup etti. Nets'te D'Angelo Russell 22, Trendon Watford ise 18 sayı attı. Bu maçta milli oyuncu Adem Bona, 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla oynadı.

Öne Çıkan Maç Sonuçları

- Boston Celtics: 116 - San Antonio Spurs: 103

- Orlando Magic: 102 - Charlotte Hornets: 86

- Washington Wizards: 130 - Indiana Pacers: 134 (Uzatmada)

- Brooklyn Nets: 100 - Philadelphia 76ers: 96

- New York Knicks: 149 - Atlanta Hawks: 148 (Uzatmada)

- Toronto Raptors: 108 - Cleveland Cavaliers: 131

- Chicago Bulls: 110 - Detroit Pistons: 128

- Minnesota Timberwolves: 101 - Milwaukee Bucks: 103

- New Orleans Pelicans: 111 - Sacramento Kings: 119

- Oklahoma City Thunder: 115 - Miami Heat: 101

- Houston Rockets: 119 - Phoenix Suns: 111

- Denver Nuggets: 132 - Portland Trail Blazers: 121

- Utah Jazz: 131 - Los Angeles Lakers: 119

- Dallas Mavericks: 111 - Golden State Warriors: 107

- Los Angeles Clippers: 128 - Memphis Grizzlies: 114