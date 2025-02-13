DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

Alperen Şengün'ün Parlak Performansı ile Rockets, Suns'ı Yendi

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Phoenix Suns'ı 119-111 yendiği maçta 'double-double' yaptı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:02
Alperen Şengün'ün Parlak Performansı ile Rockets, Suns'ı Yendi

Alperen Şengün'ün 'Double-Double' Başarısıyla Rockets, Suns'ı Mağlup Etti

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blok gibi etkileyici istatistikleriyle Phoenix Suns'ı 119-111 mağlup etti. Batı Konferansı'nda dördüncü sırada bulunan Rockets, bu galibiyetle sezonun önemli bir adımını attı.

Rockets'ın Diğer Başarılı İsimleri

Maçta Amen Thompson, 18 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile kariyerindeki dördüncü 'triple-double'ını yaparak dikkat çekti. Öte yandan, Suns'tan Kevin Durant, 37 sayı ile takımının umudunu taşımaya çalıştı ancak bu çaba mağlubiyeti engelleyemedi.

Nuggets Üst Üste Sekizinci Galibiyetini Aldı

Denver Nuggets, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 132-121 yenerek üst üste sekizinci galibiyetini elde etti. Nuggets'ta Jamal Murray, 55 sayıyla NBA kariyer rekorunu kırarken, Nikola Jokic ise 26 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle 'triple-double' yaptı.

Thunder Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Miami Heat'i 115-101 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 32 sayı ve 9 asistle takımına büyük katkı sağladı.

Nets, 76ers'ı Geçmeyi Başardı

Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 100-96 mağlup etti. Nets'te D'Angelo Russell 22, Trendon Watford ise 18 sayı attı. Bu maçta milli oyuncu Adem Bona, 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla oynadı.

Öne Çıkan Maç Sonuçları

- Boston Celtics: 116 - San Antonio Spurs: 103
- Orlando Magic: 102 - Charlotte Hornets: 86
- Washington Wizards: 130 - Indiana Pacers: 134 (Uzatmada)
- Brooklyn Nets: 100 - Philadelphia 76ers: 96
- New York Knicks: 149 - Atlanta Hawks: 148 (Uzatmada)
- Toronto Raptors: 108 - Cleveland Cavaliers: 131
- Chicago Bulls: 110 - Detroit Pistons: 128
- Minnesota Timberwolves: 101 - Milwaukee Bucks: 103
- New Orleans Pelicans: 111 - Sacramento Kings: 119
- Oklahoma City Thunder: 115 - Miami Heat: 101
- Houston Rockets: 119 - Phoenix Suns: 111
- Denver Nuggets: 132 - Portland Trail Blazers: 121
- Utah Jazz: 131 - Los Angeles Lakers: 119
- Dallas Mavericks: 111 - Golden State Warriors: 107
- Los Angeles Clippers: 128 - Memphis Grizzlies: 114

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF'den Fethi Heper İçin Başsağlığı Mesajı
2
Eskişehirspor ve Milli Takımın Efsane Futbolcusu Fethi Heper Vefat Etti
3
Mersinspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Yarı Finalde Karşılaşıyor
4
Ağrı'nın Dağ Köyünde Atletizm Rüzgarı: Şampiyonluk Hayalleri Kışa Rağmen Sürüyor
5
Güreşte Olimpiyat Başarısı İçin Altyapıya Yatırım Yapılıyor
6
Alperen Şengün'ün Parlak Performansı ile Rockets, Suns'ı Yendi
7
Fatih Tekke: Türk Futbolundaki Problem Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak