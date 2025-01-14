Alperen Şengün'ün Performansıyla Rockets, Grizzlies'i Yenerek Dörtte Dört Yaptı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayısıyla Grizzlies'i 120-118 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:02
Alperen Şengün'ün Performansıyla Rockets, Grizzlies'i Yenerek Dörtte Dört Yaptı

Houston Rockets, Dörtte Dört Yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile katkıda bulunduğu maçta Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i 120-118 mağlup etti. Bu galibiyet, Rockets'ın üst üste 4. galibiyeti olurken, takım Batı Konferansı'nda 2. sıradaki yerini korudu.

Maçın Detayları

Rockets'ta Jalen Green, 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Grizzlies'ta ise Ja Morant 29 sayı, Desmond Bane 25 sayı kaydetti.

Los Angeles'ta Şaşırtan Sonuçlar

Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle daha önce ertelenen maçların oynanmasıyla birlikte, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs'a 126-102 yenildi. Spurs'ta Victor Wembanyama, Devin Vassell ve Stephon Castle 23'er sayı kaydederek galibiyete önemli katkı sağladı. Lakers'ta ise Anthony Davis, 30 sayı, LeBron James ise 18 sayı ile mücadele etti.

Clippers da Galip Geldi

Los Angeles Clippers, konuk ettiği Miami Heat'i 109-98 mağlup etti. Clippers'ta Norman Powell 29 sayı, Ivica Zubac 21 sayı ve 20 ribaund, James Harden ise 26 sayı ve 11 ribaund ile oynadı. Heat'te Tyler Herro, 32 sayı ve 11 ribaund ile "double-double" yapmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Diğer Maç Sonuçları

  • Washington Wizards - Minnesota Timberwolves: 106-120
  • New York Knicks - Detroit Pistons: 119-124
  • Toronto Raptors - Golden State Warriors: 104-101
  • Houston Rockets - Memphis Grizzlies: 120-118
  • Los Angeles Clippers - Miami Heat: 109-98
  • Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs: 102-126

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