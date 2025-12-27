Siirt'e Yeni Spor Yatırımları: 3 Bin Kişilik Tribün ve 5 Kulvarlı Tartan Pist

Siirt'e Yeni Spor Yatırımları Hayata Geçiyor

Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde, kente spor altyapısı ve gençlere yönelik yeni imkanlar sunacak projeler uygulamaya konuluyor. Yatırımlar, bölgedeki spor faaliyetlerini güçlendirmeyi ve gençlerin kullanımına açık alanları artırmayı hedefliyor.

Merkezdeki projeler

Siirt merkezde planlanan çalışmalar arasında 3 bin kişilik yeni tribün, antrenman salonları, atletizm çalışma alanları ve 5 kulvarlı tartan pist projeleri bulunuyor. Bu düzenlemeler, bölgedeki spor organizasyonlarına ve antrenman imkanlarına ciddi katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Kurtalan'da gençlik ve spor yatırımları

Kurtalan ilçesinde ise şehir tipi spor salonu, gençlik merkezi ve üniversiteye kazandırılacak yeni genç ofis ile gençlere ve sporculara yeni imkanlar sunulacak. Projeler, gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Protokol ve uygulama

Bu üç yatırım, Spor Toto Teşkilat Başkanlıyla imzalanan protokoller kapsamında kente kazandırılacak. Uygulamaya geçilmesiyle birlikte bölgesel spor altyapısının güçlenmesi ve gençlerin spor imkanlarına daha kolay ulaşması bekleniyor.

