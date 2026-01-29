Altay'a FIFA'dan 6 Puan Silme Cezası

Başkan Sinan Kanlı duyurdu

Altay'a, FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiğini Kulüp Başkanı Sinan Kanlı açıkladı.

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’da sorunlar sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele ederken gelen bu ceza, camiada yeni bir krize işaret ediyor.

Adam Stachowiak, Altay formasıyla 2020-2021 sezonunda 1. Lig’de 4 maçta görev yapmış; kendisine faizleriyle birlikte 600 bin Euro'yu bulan alacak talebi nedeniyle kulübe başvuruda bulunmuş ve bu talep sonucu 6 puan silme cezası uygulanmıştır.

Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şunları paylaştı: "Günlerdir süren eksi puanı almama mücadelemiz, ne yazık ki kaleci Adam Stachowiak’ın hiçbir şekilde anlaşmaya ve uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle olumsuz sonuçlanmıştır. Adam Stachowiak, kulübümüzde sadece birkaç maç oynamasına rağmen, faizleriyle birlikte 600 bin Euro’nun üzerinde bir meblağın kendisine tek seferde ödenmesini talep etmiştir. Günlerdir kendisiyle temas kurularak anlaşma sağlanmak istenmesine rağmen, bu tutumu nedeniyle uzlaşma mümkün olmamıştır"

ALTAY BAŞKANI SİNAN KANLI