Altay Başkanı Sinan Kanlı’dan Taraftara Çağrı: Balıkesirspor Maçı Kritik

Altay Başkanı Sinan Kanlı, Balıkesirspor maçı öncesi taraftarlardan destek istedi; ekip 9 hafta sonunda 6 puanla 12. sırada bulunuyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:06
Altay Başkanı Sinan Kanlı’dan taraftara çağrı

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada taraftarlardan destek istedi.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta ilk 9 hafta itibarıyla 6 puan toplayan Altay, düşme hattının bir basamak üstü olan 12. sırada yer alıyor.

Kanlı’nın mesajı

Hafta sonu oynanacak Balıkesirspor maçının ligdeki pozisyonları açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kanlı, “Bu hafta itibariyle oynayacağımız tüm müsabakalar bir final niteliğinde olup alabileceğimiz her puan geleceğimize güven ve yön verecektir. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek önderliğinde takımımız tüm gücü ve ciddiyetiyle çalışmakta. Büyük Altay’ın büyük taraftarının bundan sonraki müsabakalarda bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Her hafta taraftarımızın desteğini arttırarak takımımıza maç kazanmayı kolaylaştıracak desteği vermelerini istiyorum. Takımımızın 12. oyuncusu olan taraftarımızdan tribünleri erkenden doldurmalarını ve maça en güçlü şekilde hazırlanmalarını rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Maç bilgisi ve uyarı

Altay, TFF 3. Lig 4. Gruptaki 10. Hafta mücadelesinde 9 Kasım Pazar günü Balıkesirspor’u konuk edecek. Zorlu mücadele 17.00’de başlayacak. Siyah-beyazlılar kaybetmesi halinde ve rakiplerinin de kazandığı senaryoda haftayı düşme hattında tamamlayabilir.

