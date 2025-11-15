Altekma-Halkbank: Efeler Ligi 3. Hafta İzmir'de

Altekma, Efeler Ligi 3. haftasında yarın 15.00'te İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Halkbank'ı ağırlayacak. Hakemler Yavuz Akdemir ve Serhat Semiz; bilet 100 TL.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:31
Altekma, Halkbank'ı Konuk Ediyor

Efeler Ligi 3. haftasında Altekma, yarın saat 15.00'te Halkbank ile karşılaşacak.

Maç Bilgileri

Müsabaka İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak. Hakemler Yavuz Akdemir ve Serhat Semiz olarak belirlendi.

Altekma, ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan İzmir ekibi, ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Halkbank ise oynadığı 2 maçta 2'de 2 yaparak 3. basamakta bulunuyor. Altekma, bu mücadelede Halkbank'ı mağlup ederek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Maçın biletleri 100 TL olarak satışa çıkarıldı.

