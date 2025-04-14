Altekma, Voleybol Efeler Ligi Play-off'larına Hızlı Başladı

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi Play-off 5-6 Etabı Başladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabının ilk karşılaşmasında Altekma, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte İzmir temsilcisi, seride 1-0 öne geçmiş oldu.

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Altekma, ikinci maçı 17 Nisan Perşembe günü Alanya’da oynayacak. Üç maç üzerinden oynanacak seride, iki galibiyet alan takım sezonu 5. sırada tamamlayacakken, kaybeden ekip 6. sırada yer alacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ilk maçında Altekma ile On Hotels Alanya, İzmir'de karşılaştı. Bir pozisyonda On Hotel Alanya'dan Bardia Saadat (sağda) ile Altekma'dan Maxim Buculjevic (17), Emir Gülhan (22) ve Cafer Kirkit (5) mücadele etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ilk maçında Altekma ile On Hotels Alanya, İzmir'de karşılaştı. Bir pozisyonda On Hotel Alanya'dan Bardia Saadat (sağda) ile Altekma'dan Maxim Buculjevic (17), Emir Gülhan (22) ve Cafer Kirkit (5) mücadele etti.