Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'ndan Profesyonelliğe Geçiş Töreni

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'nda Önemli Anlar

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı, profesyonelliğe geçiş için düzenlenen imza ve yemin töreniyle tarihi bir an yaşadı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 22 genç futbolcu bu önemli aşama için bir araya geldi.

Etkinlikte, oyuncular futbol topunu imzaladıktan sonra diplomalarını alarak Türk ve Altınordu bayraklarıyla futbol topu üzerine ellerini koyarak, yemin etti.

Başkan Özkan'dan Gençlere Destek

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, törende yaptığı konuşmada genç futbolcuları profesyonelliğe adım atmalarından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Özkan, "Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. Uzun zamandır altyapılarımızda forma giyen sporcularımız profesyonelliğe imza atıyor. Onların gelişimini yakından takip ediyoruz," dedi.

Özkan ayrıca, "Bu gençlerin tamamı 'Avrupa'da oynasın' hedefiyle çalışıyoruz ama istatistikler bunun mümkün olmadığını gösteriyor. Ancak bu 22 genç mutlaka bu işten ekmek yiyecektir," şeklinde konuştu.

Altınordu'nun Sosyal Sorumluluğu

Özkan, Altınordu'nun diğer kulüplerden farklı bir anlayışa sahip olduğunu vurguladı. "Biz bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak için mücadele ediyoruz. Onları profesyonel futbolcu olarak armağan etmeye çalışıyoruz. Altınordu'nun böyle bir sosyal sorumluluğu var," dedi.

Genç Sporculara Önemli Tavsiyeler

Başkan Özkan, genç sporculara kariyerleri hakkında kritik tavsiyelerde bulundu:

"Şu anda 17 yaşındasınız. Önünüzde en fazla 20 yılınız var. Bu 20 yılı çok iyi değerlendirirseniz 36 yaşında emekli olabilirsiniz. Hiçbir iş yapmadan hayatınızın geri kalan kısmını güvenceye alabilirsiniz."

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 22 oyuncu için profesyonelliğe geçiş imza töreni düzenlendi. Oyuncular, futbol topunu imzaladıktan sonra diplomalarını aldı, Türk ve Altınordu bayraklarıyla futbol topu üzerine elini koyarak yemin etti.