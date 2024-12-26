DOLAR
35,15 0,24%
EURO
36,69 -0,12%
ALTIN
2.980,02 -0,58%
BITCOIN
3.373.355,32 3,13%

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'ndan Profesyonelliğe Geçiş Töreni

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'nda oyuncular profesyonelliğe geçiş için yemin etti. Başkan Özkan, gençlerin potansiyeline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:18
Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'ndan Profesyonelliğe Geçiş Töreni

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'nda Önemli Anlar

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı, profesyonelliğe geçiş için düzenlenen imza ve yemin töreniyle tarihi bir an yaşadı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 22 genç futbolcu bu önemli aşama için bir araya geldi.

Etkinlikte, oyuncular futbol topunu imzaladıktan sonra diplomalarını alarak Türk ve Altınordu bayraklarıyla futbol topu üzerine ellerini koyarak, yemin etti.

Başkan Özkan'dan Gençlere Destek

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, törende yaptığı konuşmada genç futbolcuları profesyonelliğe adım atmalarından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Özkan, "Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. Uzun zamandır altyapılarımızda forma giyen sporcularımız profesyonelliğe imza atıyor. Onların gelişimini yakından takip ediyoruz," dedi.

Özkan ayrıca, "Bu gençlerin tamamı 'Avrupa'da oynasın' hedefiyle çalışıyoruz ama istatistikler bunun mümkün olmadığını gösteriyor. Ancak bu 22 genç mutlaka bu işten ekmek yiyecektir," şeklinde konuştu.

Altınordu'nun Sosyal Sorumluluğu

Özkan, Altınordu'nun diğer kulüplerden farklı bir anlayışa sahip olduğunu vurguladı. "Biz bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak için mücadele ediyoruz. Onları profesyonel futbolcu olarak armağan etmeye çalışıyoruz. Altınordu'nun böyle bir sosyal sorumluluğu var," dedi.

Genç Sporculara Önemli Tavsiyeler

Başkan Özkan, genç sporculara kariyerleri hakkında kritik tavsiyelerde bulundu:
"Şu anda 17 yaşındasınız. Önünüzde en fazla 20 yılınız var. Bu 20 yılı çok iyi değerlendirirseniz 36 yaşında emekli olabilirsiniz. Hiçbir iş yapmadan hayatınızın geri kalan kısmını güvenceye alabilirsiniz."

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 22 oyuncu için profesyonelliğe geçiş imza töreni...

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 22 oyuncu için profesyonelliğe geçiş imza töreni düzenlendi. Oyuncular, futbol topunu imzaladıktan sonra diplomalarını aldı, Türk ve Altınordu bayraklarıyla futbol topu üzerine elini koyarak yemin etti.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'ndan Profesyonelliğe Geçiş Töreni
2
Monaco, Furkan Korkmaz ile Sözleşmeyi Feshetti
3
Manchester City, Everton ile 1-1 Beraber Kalarak Kan Kaybını Sürdürüyor
4
Beşiktaş'taki Fulya Krizi Sona Erdi: Kulüp Arması Yerine Yerleştirildi
5
Sporting Lizbon'da Joao Pereira Dönemi Sona Erdi
6
Sivas'ta Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Heyecanı
7
Leon Marchand, Avrupa'nın En İyi Sporcusu Seçildi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!