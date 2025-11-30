Amasyaspor 1-2 Sebat Gençlik Spor

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta mücadelesinde Sebat Gençlik Spor, deplasmanda Amasyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Lütfullah Aslan, Çağlar Demirkıran, Vedat Güneş

Kadrolar

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Onur Kolay, Tamer Aşık (Fahri Yağız Parlak dk. 77), Kerem Fidan, Burak Özbakır, Buğra Serhat Güneş, Ali İhsan Keskin, Mustafa Acar (Zekican Keleşoğlu dk. 88), Polat Abay

Sebat Gençlik Spor: Ahmet Daş, Abdulkadir Öksüz, Halil Duman, Talha Özcan, Ahmet Arda Tuzcu, Muhammet Doğukan Kalkışım (Boran Tütünci dk. 69), Furkan Şan, Onur Seis, Oğuzhan Özleşen (Yusuf Kaan Arslantürk dk. 90), Semih Çeliktürk (Ahmet Baha Bilgin dk. 69), Rahmi Salih Kaya

Goller

45' (pen.) Ahmet Arda Tuzcu — Sebat Gençlik Spor

58' (pen.) Buğra Serhat Güneş — Amasyaspor

75' Boran Tütünci — Sebat Gençlik Spor

Sarı Kartlar

Amasyaspor: Tamer Aşık, Onur Alp Sarman, Burakcan Alakuş, Kerem Fidan

Sebat Gençlik Spor: Halil Duman, Rahmi Salih Kaya

Maç, iki takımın da etkili ataklarına sahne oldu; Sebat Gençlik Spor, penaltıdan gelen gol ve ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TFF 3. LİG 3. GRUP 11. HAFTA MAÇINDA AMASYASPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ SEBAT GENÇLİK SPOR'A 2-1'LİK SKORLA MAĞLUP OLDU