Amatör Futbolda Yaş Statüleri Güncellendi

Amatör Futbolda Yeni Dönem Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, amatör futbolun gelişimi için önemli adımlar atıldığını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda, genç yaş kontenjanı uygulamalarının değiştiğini belirtti.

Yeni Kontenjan Düzenlemeleri

Ural Aküzüm, amatör futbolu desteklemek için yapılan yeniliklerin detaylarını ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildiğini vurguladı. Yeni düzenlemede, müsabaka kadrosunda 5 genç futbolcu, sahada ise 2 oyuncu ile sınırlama getirildi. Ayrıca, yalnızca ilk 11'de sahaya çıkma zorunluluğu uygulanmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeler, Süper Amatör Lig’de de geçerli olacak.

Yaşı Büyük Oyuncu Kontenjanında Değişim

Ural Aküzüm, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve yerel liglerde yaşı büyük oyuncu kontenjanı sınırlamasının tamamen kaldırıldığını belirtti. Ayrıca, altyapılarda 2 yaş küçük oyuncu kontenjanı uygulamasıyla 16 yaş altı takımlarında yetenekli gençlerin sahada yer alabileceği ifade edildi.

Ekonomik Destekler ve Projeler

TFF, amatör kulüplere mali destek sağlamak için çeşitli projeler geliştirdiğini kaydetti. İlk yetiştirici kulüplerin haklarının korunması için yapılan düzenlemelerle, kulüplerin ekstra kazanç elde etmeleri sağlandı. Ural Aküzüm, beIN Squad projesinin de amatör kulüplere destek amacıyla hayata geçirildiğini duyurdu.

beIN Squad Projesi

beIN Squad, beIN Media Group'un Amatör Ruh, Profesyonel Destek mottosuyla geliştirdiği bir destek programıdır. Bu kapsamda, 2024-25 sezonunda seçilen 50 amatör futbol kulübüne forma seti desteği verileceği belirtildi. Amatör İşler Kurul Başkanı Selçuk Azeri, projeye dair detayları aktardı. Programa konuk olan kulüplerin başarıları ve hedefleri, beIN Sports Haber ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Sonuç

Ural Aküzüm, amatör futbolun tutku dolu ruhunu yaşatmak ve gelişimini sağlamak amacıyla atılan adımların Türk futbolu için önemli olduğunu belirtti. Yeni düzenlemelerin amatör futbol camiasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.