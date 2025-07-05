Amed Sportif Faaliyetler 2025-2026 Sezonunu Sanal Podyumda Tanıttı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu formalarını düzenlenen görkemli bir basın toplantısıyla tanıttı. Kulüp başkanı Burç Baysal, etkinliği Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Gastro İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Formalar ve Kurumsallaşma Yatırımları

Baysal, toplantıda kulübün kurumsallaşma ve altyapı alanındaki ilerlemeleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik ülke genelinde projeler yürütüleceğini vurguladı.

Baysal'ın ifadelerine göre, Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen formalardan 5'i, erkek takımının giyeceği formalar olarak onaylandı. Uzun bir çalışma sürecinin ardından, yaklaşık 4-5 aydır 60 farklı model üzerinde seçim yapıldığını belirtti.

“Taraftarın tercih edeceği iki, yönetim kurulunun belirlediği üç formayla, kamuoyunun karşısına çıkacağız. Bu sezonki formalar, geçmişe nazaran farklılık gösteriyor ve çok daha renkli.” diyen Burç Baysal, transfer çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu formalarını tanıttı. Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Burç Baysal (sağda) açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu formalarını tanıttı. Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Burç Baysal (sağda) açıklama yaptı.