Amed Sportif Faaliyetler, 31 Ağustos'taki Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 4. haftasında 31 Ağustos Pazar deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:13
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlık Detayları

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Son Prova

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

