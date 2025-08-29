Amed Sportif Faaliyetler, 31 Ağustos'taki Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlanıyor
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Hazırlık Detayları
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.
Son Prova
Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.