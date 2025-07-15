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Amed Sportif Faaliyetler Abdullah Tazgel'i Transfer Etti

Amed Sportif, sol bek Abdullah Tazgel ile 2028'e kadar anlaşma sağladı. İmza töreni kulüp yöneticileriyle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 18:56
Amed Sportif Faaliyetler Abdullah Tazgel'i Transfer Etti

Amed Sportif'ten Yeni Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, genç yetenek Abdullah Tazgel'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile üç yıllık bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmza Töreni ve Önemli Mesajlar

Açıklamada, "Kulübümüz, sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel ile 2025–2026, 2026–2027 ve 2027-2028 sezonları için anlaşmaya varmıştır" ifadesi yer aldı. İmza törenine kulüp yönetim kurulu üyeleri Şengül Saruhanoğlu ve İhsan Uğur da katılarak, Tazgel’e yeni sezonu için başarılar diledi.

Bu transferin, Amedspor'un hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan kulüp, işbirliğinin camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Abdullah Tazgel'i renklerine...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Abdullah Tazgel'i renklerine bağladı.

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