DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
47,01 -0,08%
ALTIN
4.419,59 0%
BITCOIN
4.631.165,12 -0,33%

Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Altıparmak, galibiyet hedefinde kararlı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 22:29
Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Takım, Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdiği idmanda, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, şut, pas ve çift kale maç çalışmaları yaptı.

Basın Toplantısında Açıklamalar

İdman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Altıparmak, sadece Çorum FK maçı değil, genel olarak lige hazırlandıklarını vurgulayarak, "Sezonun startını Çorum maçıyla vereceğiz. Hazırlık maçlarında iyi performans sergiledik," dedi.

Altıparmak, takımın ihtiyaç duyduğu bazı yabancı oyuncularla ilgili taleplerinin yönetimle paylaşıldığını belirtti.

Çorum Maçının Önemi

Çorum ile oynayacakları maçın ligin başlangıcı olması açısından kritik olduğuna dikkat çeken Altıparmak, "Sezon başı da olsa her şeyi düşüneceğiz. Çorum'da rakibimizi yenip lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Tüm amaç ve hazırlıklarımız bu yönde," ifadelerini kullandı.

"Çok iyi ve kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Çorum'a galip gelmek için gideceğiz. İnşallah kazanıp lige 3 puanla başlayacağız," diyerek sözlerini tamamladı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda...

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda...

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor
2
Fatih Kurucuk, Fatih Karagümrük'e Dönüyor
3
Türkiye Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya Yenildi!
4
Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ve Alex de Minaur 4. Tura Yükseldi
5
Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Özel Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Gençlerbirliği, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!