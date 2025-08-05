Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Takım, Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdiği idmanda, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, şut, pas ve çift kale maç çalışmaları yaptı.

Basın Toplantısında Açıklamalar

İdman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Altıparmak, sadece Çorum FK maçı değil, genel olarak lige hazırlandıklarını vurgulayarak, "Sezonun startını Çorum maçıyla vereceğiz. Hazırlık maçlarında iyi performans sergiledik," dedi.

Altıparmak, takımın ihtiyaç duyduğu bazı yabancı oyuncularla ilgili taleplerinin yönetimle paylaşıldığını belirtti.

Çorum Maçının Önemi

Çorum ile oynayacakları maçın ligin başlangıcı olması açısından kritik olduğuna dikkat çeken Altıparmak, "Sezon başı da olsa her şeyi düşüneceğiz. Çorum'da rakibimizi yenip lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Tüm amaç ve hazırlıklarımız bu yönde," ifadelerini kullandı.

"Çok iyi ve kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Çorum'a galip gelmek için gideceğiz. İnşallah kazanıp lige 3 puanla başlayacağız," diyerek sözlerini tamamladı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, açıklamalarda bulundu.