Amed Sportif Faaliyetler'de Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Amed Sportif Faaliyetler'de Transfer Süreci

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çetin, Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, “Görüştüğümüz oyuncular var. Prensipte anlaştığımız oyuncular da var. Yapılan transferler dışında belki 2 transfer daha yapacağız” ifadelerini kullandı.

Titiz Çalışmalar

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü, transfer sürecini doğru bir şekilde yönettiklerini vurgulayarak, “İnce eleyip sık dokuyoruz. Bizim eksik bölgelerimiz belliydi. Amacımız alacağımız oyuncuyu bir an önce takıma katıp, ondan katkı sağlamak” dedi.

Amed Sportif’in İddiası

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal ise, ara transfer döneminde 5 yeni oyuncu kadrolarına kattıklarını açıkladı. Baysal, teknik heyet ve yönetimle birlikte yaptıkları değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duyulan mevkilere transferler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Baysal, “Taraftarlarımızın takımın başarısı açısından beklentileri vardı. Bugün yapılan 2 yeni transfer ile ara transfer döneminde toplam 5 transferi tamamladık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 11 Şubat’a kadar takımdaki eksiklikleri de tamamlayacağız. Bu ligin en iddialı takımlarından biriyiz” dedi.