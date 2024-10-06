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Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor Maçının Ardından

Amed'in teknik direktörü Yanal, Esenler Erokspor karşısında yaşanan mağlubiyeti değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:41
Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor Maçının Ardından

Amed Sportif Faaliyetler Mağlubiyeti Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan mücadelede Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed'in teknik direktörü Ersun Yanal, karşılaşmanın kendileri için acı bir tecrübe olduğunu vurgulayarak, "Rakip kalede pozisyon ararken kalemize dönen topların maliyeti ağır oldu" dedi.

Hedef Coşkulu Oyun

Yanal, maçta hızlı bir şekilde skoru elde etmek amacıyla coşkulu bir oyun sergilemeyi hedeflediklerini ancak bunun başarılamadığını ifade etti. "Sezon başından bu yana coşkulu bir oyun oynamak istedik, fakat rakibin hızlı oyuncuları karşısında ağır bedel ödemek zorunda kaldık" şeklinde konuştu. Ayrıca, büyük bir camia olan Amed'in kendi sahasında iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Esenler Erokspor'un Başarısı

Öte yandan, Esenler Erokspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak ise takımının maç boyunca üstün oynadığını vurguladı. Altıparmak, "Rakibin hem iyi hem de kötü yönlerini analiz ettik ve buna göre oyun planımızı oluşturduk" dedi. Sezonun başından itibaren ligde üst sıralarda yer almak istediklerini dile getiren Altıparmak, "Ligde ısınmaya başladık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oynadığımız oyunun karşılığını alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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