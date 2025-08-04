Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Transferi Dia Saba Diyarbakır'a Ayak Bastı

Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Transferi Diyarbakır'a Ayak Bastı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Dia Saba ile yeni bir sayfa açıyor. 32 yaşındaki İsrailli futbolcu, Maccabi Haifa formasını giydikten sonra Diyarbakır'a geldi.

Havalimanında kulüp personeli ve taraftarlar tarafından karşılanan Dia Saba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saba, "İnanılmaz teklifi aldığımda büyük bir sorumlulukla kabul ettim, buraya gelmek istedim," ifadelerini kullandı.

Üzerine düşen sorumluluğa hazır olduğunu belirten Saba, "Şimdi çalışma zamanı. Çok mutluyum ve umarım bir hedefimiz olur ve bunu başarırız," dedi. Spor camiasında heyecan yaratacak olan bu transfer, Amed Sportif Faaliyetler için yeni başlangıçların habercisi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Dia Saba, Diyarbakır'a geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Dia Saba, Diyarbakır'a geldi.