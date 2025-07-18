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Amed Sportif Faaliyetler Ozan Suncak'ı Transfer Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Ozan Suncak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklama detayları içeriyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 16:10
Amed Sportif Faaliyetler Ozan Suncak'ı Transfer Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Ozan Suncak'ı Renklerine Bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, genç orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Suncak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza Törenine Katılım Sağlandı

Açıklamada, imza törenine başkan yardımcısı Nihat Salmış ve yönetim kurulu üyesi Nedim Dalga'nın katıldığı ifade edildi. Kulüp, Ozan Suncak'a Amedspor forması altında başarılar dileyerek, bu anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı (ortada)...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı (ortada) renklerine bağladı.

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