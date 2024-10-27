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Amed Sportif Faaliyetler ve Pendikspor Maç Sonrası Açıklamalar

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, organizasyonsuzluğun takımı yorduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:06
Amed Sportif Faaliyetler ve Pendikspor Maç Sonrası Açıklamalar

Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor Maç Sonrası Değerlendirmeler

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yanal'ın Açıklamaları

Yanal, maç sonrası yaptığı konuşmada, "Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz." ifadelerini kullandı. Oyunun başında rakibin az sayıda gerçekleştirdiği ataklardan birinde gol yediklerinin altını çizen Yanal, "Belki de ligin en çok atak yapılan oyununu oynadık. Bunu oynamak ve bu oyunu devam ettirmek oldukça zor. Kapalı savunmayı açmanın yolları biraz da beceriden geçiyor. Bugün takım istemesine rağmen, oynama iştahını herkese kabul ettirmesine rağmen bunu beceriyle noktalayamadı ve aldığımız sonuç ortada." dedi.

Ligin Durumu Hakkında

Yanal, ligin enteresan bir yapıya büründüğünü belirterek, "Herkes birbirini yenebiliyor. Dün MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçı, bugün Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor maçı, geriden gelen bir Bandırma... Umarım en kısa zamanda organizasyonu tamamlayacak bir takım olur ve bu yolda önemli adımlar atmış oluruz." şeklinde konuştu.

Pendikspor Tarafından İfade Edilenler

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, takımının ligde üst sıralara doğru bir yükseliş sergilemek istediğini belirtti. Esendemir, maça dair, "Ligde üst sıralara doğru bir ivme kazanmak istiyorduk, müsabakadan önce de bununla ilgili hafta içi çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik." dedi.

Esendemir, planlarının sahada başarılı bir şekilde uygulandığını ve 3 puanı kazanmayı hedeflediklerini ifade etti. Geliştirilen stratejilerin oyuna yansıdığını vurgulayan Esendemir, "Bir geçiş ya da bir fırsat golüyle skoru lehimize çevirme düşüncemiz de tuttu. Ondan sonraki mücadelemiz tamamen Amedspor'un yaptığı oyuncu değişikliklerine cevap şeklinde oldu." şeklinde konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği...

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 yenildi. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği...

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 yenildi. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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