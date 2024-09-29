Amed Sportif Faaliyetler Yeni Malatyaspor'u 4-2 Geçti

Amed Sportif Faaliyetler'den 4-2 Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç sonrası teknik direktör Ersun Yanal, olumlu bir perspektifle değerlendirme yaptı.

Ersun Yanal: "Olumluya Odaklanmalıyız"

Maçın ardından yapılan basın toplantısında Yanal, "Ben olumluya odaklanmak istiyorum. Lige etki edecek puan açısından avantajlı bir pozisyonda maçı tamamladık. Sadece 3 puanı alma hissi güzeldi." ifadelerini kullandı.

Negatif sonuçların değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yanal, sözlerine şöyle devam etti: "Takımın enerjisini ve oyuncuların oyuna katkısını göremedik. Duygusuz ve enerjisiz bir oyun her zaman sorun çıkarır. Bunu aşmanın yollarını bulmalıyız."

Yeni Malatyaspor Cephesi

Öte yandan, Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, maçın gidişatını etkileyen erken goller hakkında konuştu. Deniz, "İlk yarıda ve ikinci yarının başında yediğimiz goller, maçın temposunu bozulmasına neden oldu. Bireysel hatalarımız ağır sonuçlar doğurdu." şeklinde görüşlerini belirtti.

Deniz, her maçın kendine özel bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Bu maçın da hikayesi böyle oldu. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Lovriç, topla buluştu.