DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,38 -0,02%
ALTIN
3.021,46 0,02%
BITCOIN
2.317.845,17 -0,11%

Amed Sportif Faaliyetler Yeni Teknik Direktörünü Buldu

Amed Sportif Faaliyetler, Servet Çetin ile teknik direktörlük için anlaştı. Imza töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 22:29
Amed Sportif Faaliyetler Yeni Teknik Direktörünü Buldu

Amed Sportif Faaliyetler'de Yeni Dönem

Trendyol 1. Lig'in takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Servet Çetin'i teknik direktör olarak atadı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Servet Çetin ile sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalandı.

İmza Töreni Gerçekleştirildi

Amedspor'un Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine; kulüp Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga katıldı. Törende, Servet Çetin'e kulübe hoş geldin denilerek başarılar dilendi.

Amed Sportif Faaliyetler, yeni teknik direktörü Servet Çetin ile birlikte ligdeki hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, kulüp Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktör Servet Çetin (sağda) ile resmi sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, kulüp Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktör Servet Çetin (sağda) ile resmi sözleşme imzalandı.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Finali İstanbul'da
2
Gençlerbirliği'den Önemli Galibiyet: 2-1
3
Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
4
Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
5
ONVO Antalyaspor'lu Mehmet Aurelio'dan Maç Değerlendirmesi
6
Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK'yi 1-0 Yenerek 11. Haftayı Kazançla Tamamladı
7
Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak