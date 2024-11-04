Amed Sportif Faaliyetler Yeni Teknik Direktörünü Buldu

Amed Sportif Faaliyetler'de Yeni Dönem

Trendyol 1. Lig'in takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Servet Çetin'i teknik direktör olarak atadı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Servet Çetin ile sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalandı.

İmza Töreni Gerçekleştirildi

Amedspor'un Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine; kulüp Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga katıldı. Törende, Servet Çetin'e kulübe hoş geldin denilerek başarılar dilendi.

Amed Sportif Faaliyetler, yeni teknik direktörü Servet Çetin ile birlikte ligdeki hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, kulüp Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktör Servet Çetin (sağda) ile resmi sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, kulüp Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktör Servet Çetin (sağda) ile resmi sözleşme imzalandı.